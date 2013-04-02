澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆疲软，等待澳洲央行会议

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
银行间利率期货走势<0#YIB:>显示市场认为此次会议可能按兵不动，未来12个月可能降息19个基点。
市场将对澳洲央行政策声明的变动非常敏感，尤其是其对通胀的立场。央行目前认为通胀温和，意味着存在必要时进一步放宽政策的空间。若央行去掉这一措辞，澳元或将上扬。
澳元兑美元 从周一纽约尾盘的1.0421小升至1.0442，上周曾触及两个月高点1.0497。
支撑位在200日移动均值1.0385，之后是1.0350/55，此为1.0116-1.0497走势间38.2%的回档位。关键阻力位在1.0500略前方。
新西兰元 持坚于0.8381美元，略高于纽约尾盘的0.8371。支撑位在50日移动均值0.8340/50，阻力位在0.8400附近，0.8420附近存在重大障碍。
澳新货币兑全线走强的日圆整理之前的大幅跌势。澳元兑日圆 报97.12，上周四来下跌近1%。新西兰元兑日圆 下滑至77.92，周四来挫跌近1日圆。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王兴亚; 审校 蔡美珍/程琳)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。