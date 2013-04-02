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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 09:42 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆疲软，等待澳洲央行会议

银行间利率期货走势<0#YIB:>显示市场认为此次会议可能按兵不动，未来12个月可能降息19个基点。

市场将对澳洲央行政策声明的变动非常敏感，尤其是其对通胀的立场。央行目前认为通胀温和，意味着存在必要时进一步放宽政策的空间。若央行去掉这一措辞，澳元或将上扬。

澳元兑美元 从周一纽约尾盘的1.0421小升至1.0442，上周曾触及两个月高点1.0497。

支撑位在200日移动均值1.0385，之后是1.0350/55，此为1.0116-1.0497走势间38.2%的回档位。关键阻力位在1.0500略前方。

新西兰元 持坚于0.8381美元，略高于纽约尾盘的0.8371。支撑位在50日移动均值0.8340/50，阻力位在0.8400附近，0.8420附近存在重大障碍。

澳新货币兑全线走强的日圆整理之前的大幅跌势。澳元兑日圆 报97.12，上周四来下跌近1%。新西兰元兑日圆 下滑至77.92，周四来挫跌近1日圆。(完)

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