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国际油市：美国原油期货下滑，受库存继续增加的预期打压
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2013年 4月 2日 星期二 09:35 BJT
国际油市：美国原油期货下滑，受库存继续增加的预期打压
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标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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