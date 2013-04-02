更正-全球贸易：巴西政府否认中国取消该国大豆订单的报导

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(更正：因译文有误，内文第二段改为“SUNRISE GROUP”，非“日升集团”)
路透巴西利亚4月1日 - 巴西政府周一否认中国已取消该国大豆订单的报导，但称港口壅堵导致大豆出口放缓。中国为全球最大的大豆购买国。
中国大型大豆交易商Sunrise group上个月表示，由于交付延误，将取消多达200万吨巴西大豆订单，包括原定于1月和2月抵达的12批船货中的10批，以及4和6月抵达的另外23批船货。
巴西交易商称，数家买方取消的订单规模已经达到100万吨。
但巴西外贸部部长Tatiana Prazeres表示，订单尚未取消，将在晚些时候交付。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。