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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:47 BJT

更正-全球贸易：巴西政府否认中国取消该国大豆订单的报导

(更正：因译文有误，内文第二段改为“SUNRISE GROUP”，非“日升集团”)

路透巴西利亚4月1日 - 巴西政府周一否认中国已取消该国大豆订单的报导，但称港口壅堵导致大豆出口放缓。中国为全球最大的大豆购买国。

中国大型大豆交易商Sunrise group上个月表示，由于交付延误，将取消多达200万吨巴西大豆订单，包括原定于1月和2月抵达的12批船货中的10批，以及4和6月抵达的另外23批船货。

巴西交易商称，数家买方取消的订单规模已经达到100万吨。

但巴西外贸部部长Tatiana Prazeres表示，订单尚未取消，将在晚些时候交付。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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