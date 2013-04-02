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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 09:47 BJT

英国经济：第一季企业出口订单和销售大幅增长，信心亦上升--商会调查

路透伦敦4月2日 - 周二公布的一项英国最大的企业调查显示，今年第一季该国企业出口订单大幅增长，企业对未来一年的信心也有所上升。

这是英国商会(BCC)对逾7,000家企业进行的一项调查。商会称，调查结果与去年第四季相比出现全面改善，表明经济在今年初取得增长。

服务企业报告的增幅最大，出口订单和销售增长速度接近纪录高位。

“英国正日益成为服务型经济体，开发服务业出口潜力是未来长期繁荣的关键，”英国商会首席经济学家David Kern说。

有净40%的服务业者预期未来一年中的营收将会增长，为2008年初以来乐观程度最高的一次。

制造业者亦比以前乐观，有净44%的受访企业预期营收提高。

英国商会表示，尽管英国企业整体情况改善，但成长率仍低于金融危机导致 2008-2009年经济大幅衰退前的水平。(完)
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