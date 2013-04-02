《热点透视》安倍经济学可能不过是在自找麻烦

日本的情况是劳动人口正在下滑：目前20至65岁的人口较1999年少了6%。而20-34岁之间的劳动人口下滑幅度尤其明显，较2001年的高峰减少了22%，未来15年几乎肯定会再减少13%。

经过人口因素调整后，日本的表现看来更不错。劳动人口人均GDP在过去10年每年增长1.2%，远优于美国0.7%的年增幅。美国的劳动人口成长了10%。

即使没有更多的外来人口迁入，日本的GDP成长率也可能更高。日本可以让女性投入职场、延后退休、降低失业率，或许还可以硬挤出些生产力。但何苦如此？

年轻家庭数的减少，意味着日本可以比那些人口增加的国家维持同样规模的GDP更久。若维持不变的生活方式，日本需要的新屋、汽车、家电、道路及学校每年都会减少。随着人口进一步的萎缩，GDP甚至可能会开始下滑，不过整体情况将愈发欣欣向荣。

安倍经济学的拥护者认为，较高的GDP将有助于日本因应人口老龄化的挑战。这是颠倒了因果关系。实际上日本政府和社会将不得不投入更多的人力和资源到医疗和个人照护上，而这样的转变或许能提高GDP。但不管怎么提高都将是让经济变得对老年人友善的结果，而不是原因。

安倍经济学更有说服力的论据是，名目GDP成长加快是消弭日本庞大主权债负担的最佳因应办法。目前日本债务约为GDP的210%。拥护者承认安倍经济学降低债务的过程将会相当缓慢，而且除非财政赤字从目前相当于GDP的10%大幅下滑，否则甚至无法开始降低债务的过程，但他们看不出有其他可行的选项。

这是太悲观了。犯不着拿数十年不必要的实质高成长率，来解决一个单纯货币上的而且几乎完全属于国内的问题。日本需要的是一个政治上的协议，同意进行真正激进的货币行动。举例而言，日本央行可以使用全新发行的现金来大规模买进极低收益率的债券。目前10年期公债收益率为0.6%左右。如果从举债改为印钞的这种政策改变，最终过度推升通胀，那么日本央行可以动用其控制银行资产负债表的权力，以避免多余的资金流入经济。