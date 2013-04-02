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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 11:29 BJT

《香港重要政经日程》--4月2日-4月9日

==================今日重要政经消息==================

4月2日(周二)

-- 公布2月份零售销售数字.

--10:00 冠华国际 股东特别大会。

--11:00 福源集团 股东特别大会。

--11:15 中国高速传动 业绩记者会。

--12:00 石药集团 业绩记者会。

--14:45 哈尔滨电气 业绩记者会。

--15:00 利君国际 业绩记者会。

--15:00 国美电器 股东特别大会。

==================近期重要政经消息==================

4月3日(周三)

--10:00 中星集团 股东特别大会。

--10:30 汇丰公布3月份PMI.

--10:30 保华建业 股东特别大会。

4月4日(周四)

-- 清明节假期。

*4月5日(周五)

-- 普拉达 公布全年业绩。

--11:00 龙润茶 股东特别大会。

*4月8日(周一)

-- 香港金管局发布3月香港外汇储备。

--9:30 中国外运 股东特别大会。

--15:00 冠中地产 股东特别大会。

*4月9日(周二)

--10:00 安踏体育 股东周年大会。

注:1."*"代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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