《香港重要政经日程》--4月2日-4月9日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
==================今日重要政经消息==================
4月2日(周二)
-- 公布2月份零售销售数字.
--10:00 冠华国际 股东特别大会。
--11:00 福源集团 股东特别大会。
--11:15 中国高速传动 业绩记者会。
--12:00 石药集团 业绩记者会。
--14:45 哈尔滨电气 业绩记者会。
--15:00 利君国际 业绩记者会。
--15:00 国美电器 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
4月3日(周三)
--10:00 中星集团 股东特别大会。
--10:30 汇丰公布3月份PMI.
--10:30 保华建业 股东特别大会。
4月4日(周四)
-- 清明节假期。
*4月5日(周五)
-- 普拉达 公布全年业绩。
--11:00 龙润茶 股东特别大会。
*4月8日(周一)
-- 香港金管局发布3月香港外汇储备。
--9:30 中国外运 股东特别大会。
--15:00 冠中地产 股东特别大会。
*4月9日(周二)
--10:00 安踏体育 股东周年大会。
注:1."*"代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。