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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 09:41 BJT

日本已公布经济指标--2013/4/2

经济指标                              时间      最新数据       前月/前季数            下次公布时间      预估值
                                                                         据               (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)          第四季          持平   r         -1.0%      r               --          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)       3月         -0.5%             -0.6%                 4月25日          --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)       2月         -0.3%             -0.2%                 4月25日          --
 工业生产(m/m)                          2月         -0.1%   p         +0.3%      r          4月15日          --
 失业率                                 2月          4.3%   @          4.2%   -@-r          4月29日        　--
 贸易收支(亿日圆)                       2月     逆差7,775        逆差16,294                 4月17日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                  2月         +0.8%             +2.4%                 4月29日          --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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