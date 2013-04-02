台湾汇市动态：台币早盘趋升，美制造业数据疲软令美元走跌

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透台北4月2日 - 台币兑美元 周二盘初趋升，美国上日公布的制造业数据疲软令美元走跌，台币随同区域货币韩元 等寻得助力；但因本周长假在即，投资人亦无意押注方向，早盘交易相对冷清。
随着美元走弱，在岸人民币 一早中间价创2005年汇改来的新高，也让交易员更关注离岸 人民币走势，该币别早盘已升破6.20的近期关卡。交易员认为，人民币趋升或给予台币一定助益。
台币早盘实际成交区间较上日走升，集中交投区间落在29.830-29.850，上日在29.870-29.890间；上日央行作价收于29.928。
交易员观察市场最新动态：
* 进出口商及外商交易均零星呈现，早盘动能偏弱
* 人民币强势也带动海外NDF美元/台币走弱
* 交易量能若未能扩增，台币料仍囿于区间
* 午后长假后欧洲开盘观察欧元走势
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.820-29.870
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。