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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 09:51 BJT

台湾汇市动态：台币早盘趋升，美制造业数据疲软令美元走跌

路透台北4月2日 - 台币兑美元 周二盘初趋升，美国上日公布的制造业数据疲软令美元走跌，台币随同区域货币韩元 等寻得助力；但因本周长假在即，投资人亦无意押注方向，早盘交易相对冷清。

随着美元走弱，在岸人民币 一早中间价创2005年汇改来的新高，也让交易员更关注离岸 人民币走势，该币别早盘已升破6.20的近期关卡。交易员认为，人民币趋升或给予台币一定助益。

台币早盘实际成交区间较上日走升，集中交投区间落在29.830-29.850，上日在29.870-29.890间；上日央行作价收于29.928。

交易员观察市场最新动态：

* 进出口商及外商交易均零星呈现，早盘动能偏弱

* 人民币强势也带动海外NDF美元/台币走弱

* 交易量能若未能扩增，台币料仍囿于区间

* 午后长假后欧洲开盘观察欧元走势

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.820-29.870

最新相关报导链接：

* 人民币兑美元中间价报6.2586元，创2005年汇改以来新高

* 美元汇率：非常规宽松政策与降息在压低美元上殊途同归--旧金山联储报告

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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