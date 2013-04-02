版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 09:53 BJT

香港热股：瑞安房地产早盘初段曾大跌逾12%，此前公布巨额供股集资计划

路透香港4月2日 - 中国房地产商--瑞安房地产 周二早盘初段曾大跌逾12%，因此前公布折价供股集资高至41亿港元之计划。

香港时间09:47，该股跌9.28%，报3.03港元；稍早一度低探2.93港元。大市恒生指数 则升0.53%。

瑞安房地产上周四在联交所一份声明中称，拟按3：1的基准进行供股，预计以每股1.84港元发行约20.00-22.51亿股供股股份，集资36.8-41.4亿港元。供股价较上周四收市价3.34港元，折让约45%。

该公司表示，是次集资所得款项，主要用于加快上海太平桥项目及瑞虹新城项目搬迁进度；于适当机会出现时收购与其主业相关的资产或业务；偿还现有债务。联席包销商为法国巴黎银行 、渣打 以及大华继显 。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐