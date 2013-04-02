香港热股：瑞安房地产早盘初段曾大跌逾12%，此前公布巨额供股集资计划

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港4月2日 - 中国房地产商--瑞安房地产 周二早盘初段曾大跌逾12%，因此前公布折价供股集资高至41亿港元之计划。
香港时间09:47，该股跌9.28%，报3.03港元；稍早一度低探2.93港元。大市恒生指数 则升0.53%。
瑞安房地产上周四在联交所一份声明中称，拟按3：1的基准进行供股，预计以每股1.84港元发行约20.00-22.51亿股供股股份，集资36.8-41.4亿港元。供股价较上周四收市价3.34港元，折让约45%。
该公司表示，是次集资所得款项，主要用于加快上海太平桥项目及瑞虹新城项目搬迁进度；于适当机会出现时收购与其主业相关的资产或业务；偿还现有债务。联席包销商为法国巴黎银行 、渣打 以及大华继显 。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。