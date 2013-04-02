《Wasik专栏》回旋棒效应将支持美股续涨的四个理由

4)动能正在全面建立。如果经济仅从转好的楼市和就业中获益，或许不足以启动动能引擎。不过消费者支出、工业生产和企业采购也在加速。

预测公司Macroeconomic Advisers称，美国今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率将为增长近3%，远好于去年第四季的增长0.4%。

除非国会行事过头，严苛削减联邦支出超出目前自动减支的力度，否则将难以阻碍眼下的成长势头。2008年危机过后需求得到增长，动能大多仍受此提振。