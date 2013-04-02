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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 12:50 BJT

《Wasik专栏》回旋棒效应将支持美股续涨的四个理由

4)动能正在全面建立。如果经济仅从转好的楼市和就业中获益，或许不足以启动动能引擎。不过消费者支出、工业生产和企业采购也在加速。

预测公司Macroeconomic Advisers称，美国今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率将为增长近3%，远好于去年第四季的增长0.4%。

除非国会行事过头，严苛削减联邦支出超出目前自动减支的力度，否则将难以阻碍眼下的成长势头。2008年危机过后需求得到增长，动能大多仍受此提振。

所有这些都将利好房屋拥有者和多元化的股票买家。我不知道这将持续多久，但只要复苏似乎还在展开，就没道理对着干了。(完) (编译 蔡美珍/王丽鑫/程琳/王翔琼; 审校 白云/王洋/隋芬)
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