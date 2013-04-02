主要国家经济指标预测--4月3日****

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差10 逆差10.57 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 47.5 46.8 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +1.7% +1.8% 1100 美国抵押贷款指数 3月29日当 -- 823.7 周 再融资指数 -- 4,436.6 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 3月 增加20 增加19.8 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 55.8 56.0 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,905 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,676 4月3-5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% 持平 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.5% 房价指数三个月均值(较上年同期) +1.1% +1.9% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 日本加班工资(较上年同期) 2月 -3.5% -- 0330 澳洲央行利率决定 4月 3.00% 3.00% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 3月 48.3 50.2 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 44.5 45.4 0748 法国Markit制造业PMI 3月 44.0 43.9 0753 德国Markit/BME制造业PMI 3月 49.0 48.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 46.8 46.6 0800 意大利失业率 2月 11.6% 11.8% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 48.3 48.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加6.0 增加3.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加9.0 增加4.0 抵押贷款批准件数(千件) 51.653 54.0 M4货供额(较前月) -0.5% -- 0900 欧元区失业率 2月 12.0% 12.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月30日当 +4.7% -- 周 1200 德国CPI(较前月) 3月初值 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月30日当 +3.5% -- 周 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 49.3 -- 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 3月 573.3 -- 1400 美国工厂订单 2月 +3.0% +2.9% 美国耐久财订单 2月修正值 +5.6% -- 扣除运输的耐久财订单 +0.3% -- 扣除国防的耐久财订单 +2.4% -- 扣除飞机的非国防资本财 -3.2% -- 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 46.2 -- -- 美国整体汽车销量(万辆) 3月 1,527 1,530 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 3,274 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜 审校 石冠兰)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。