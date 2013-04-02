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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--4月3日****

路透4月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
 
 4月3日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值    前值
 0030     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)       2月         逆差10    逆差10.57
              整体进口(较前月)                             --        +1.0%
              整体出口(较前月)                             --        -1.0%
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI             3月         47.5      46.8
 0900     欧元区HICP(较上年同期)               3月初值     +1.7%     +1.8%
 1100     美国抵押贷款指数                     3月29日当   --        823.7
                                               周                    
          再融资指数                                       --        4,436.6
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)              3月         增加20    增加19.8
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数    3月         55.8      56.0
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)             前周        --        卖超4,905
          外资投资日本股票(亿日圆)                         --        卖超2,676
 
 4月3-5日
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值    前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)       3月         +0.2%     +0.2%
          (较上年同期)                                     +0.9%     持平
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)          3月         +0.3%     +0.5%
          房价指数三个月均值(较上年同期)                   +1.1%     +1.9%
        
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
    
 4月2日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    现值      预估值
 0130     日本加班工资(较上年同期)             2月         -3.5%     --
 0330     澳洲央行利率决定                     4月         3.00%     3.00%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)       3月         48.3      50.2
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI          3月         44.5      45.4
                                                                     
 0748     法国Markit制造业PMI                  3月         44.0      43.9
                                                                     
 0753     德国Markit/BME制造业PMI              3月         49.0      48.9
                                                                     
 0758     欧元区Markit制造业PMI                3月         46.8      46.6
 0800     意大利失业率                         2月         11.6%     11.8%
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI             3月         48.3      48.5
                                                                     
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)               2月         增加6.0   增加3.0
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加9.0   增加4.0
          抵押贷款批准件数(千件)                           51.653    54.0
          M4货供额(较前月)                                 -0.5%     --
 0900     欧元区失业率                         2月         12.0%     12.0%
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)      3月30日当   +4.7%     --
                                               周                    
 1200     德国CPI(较前月)                      3月初值     +0.5%     +0.4%
          (较上年同期)                                     +1.4%     +1.4%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)    3月30日当   +3.5%     --
                                               周                    
 1330     加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)   3月         49.3      --
                                                                     
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数             3月         573.3     --
                                                                     
 1400     美国工厂订单                         2月         +3.0%     +2.9%
                                                                     
          美国耐久财订单                       2月修正值   +5.6%     --
          扣除运输的耐久财订单                             +0.3%     --
          扣除国防的耐久财订单                             +2.4%     --
          扣除飞机的非国防资本财                           -3.2%     --
 1400     美国IBD消费者信心指数                4月         46.2      --
                                                                     
 --       美国整体汽车销量(万辆)               3月         1,527     1,530
 2100     韩国外汇储备(亿美元)                 3月         3,274     --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 许娜 审校 石冠兰)
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