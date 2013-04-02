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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:07 BJT

台湾债市动态：殖利率平盘附近游走，五年券标售前气氛观望

路透台北4月2日 - 台湾债市周二盘初在平盘附近位移，未见明显方向。尽管上日美债因制造业增速放缓，令公债殖利率稍稍向下，但引发交易动能不够强大，并未使今日台债出现明显方向。交易员认为，周三的五年期增额发行公债标售过后，始将出现一波新走势。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 进入新一季，惟本周交易日数少，影响市场交投意愿。

* 新一期的五年期公债102/2R 标售相当关键，观察银行在部分短券泡水下的入市意愿。

* 明日还有央行标售364天期存单、以及20年期公债102/3R期发行前交易(when-issued)首个交易日，变数增多，市场气氛观望。

　　　

以下为最新相关报导链接：

* 《综述》美国工厂活动降温，暗示经济放缓

* 中国央企：探索境外债券发行，更多引进民间资本及外资参与国企改制--国资委

* 日本经济：财相称应由日本央行决定具体举措以摆脱通缩

* 全球外汇：第四季全球外汇储备中美元占比微降至61.9%--IMF

* 中国金融：外资可能大规模流入，资本项目开放需谨慎--专家

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2R为0.98%-1.02%；102/6 为1.28%-1.33%

本地时间10:01最新报价： 　　* 102/6殖利率持平，报1.3100%；102/2R发行前交易殖利率持平，报1.0150%。（完） (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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