台湾债市动态：殖利率平盘附近游走，五年券标售前气氛观望

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透台北4月2日 - 台湾债市周二盘初在平盘附近位移，未见明显方向。尽管上日美债因制造业增速放缓，令公债殖利率稍稍向下，但引发交易动能不够强大，并未使今日台债出现明显方向。交易员认为，周三的五年期增额发行公债标售过后，始将出现一波新走势。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 进入新一季，惟本周交易日数少，影响市场交投意愿。
* 新一期的五年期公债102/2R 标售相当关键，观察银行在部分短券泡水下的入市意愿。
* 明日还有央行标售364天期存单、以及20年期公债102/3R期发行前交易(when-issued)首个交易日，变数增多，市场气氛观望。
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* 《综述》美国工厂活动降温，暗示经济放缓
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以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2R为0.98%-1.02%；102/6 为1.28%-1.33%
本地时间10:01最新报价： * 102/6殖利率持平，报1.3100%；102/2R发行前交易殖利率持平，报1.0150%。（完） (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。