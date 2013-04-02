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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:12 BJT

《汇市简讯》英镑/美元基本趋势偏向下档

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* 日圆温和买盘导致亚洲时段美元走软？

* 长周末假期鲜有消息带动英镑走势

* 英国今晚公布的采购经理人指数(PMI)数据为主要风险性事件，路透调查预估为48.5

* 交易区间在3月高位1.5280和昨日低点1.5178

* 英镑投资者削减空头，但基本面仍然负面

* 浏览图标，请点选(link.reuters.com/vep96t)

(完)

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