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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:12 BJT

《汇市简讯》日本大银行逢低买入美元/日圆，外资则卖出

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* 各方投资者在美元/日圆交易中的角色逆转，日本投资者转为买入，而海外投资者卖出

* 而自11月低点79走升以来，通常是海外投资者买入而日本账户卖出

* 近来日本投资者逢低大举买入美元/日圆，今天也是这样

* 日本大型银行在低点92.96和93.00附近大力购买，外资则抛售

* 在92.90下方和92.40有更多停止单，不过这些水准目前暂时不会失守

* 日本央行总裁黑田东彦料发表积极放宽政策言论，聚焦4月3-4日的政策会议(完)

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