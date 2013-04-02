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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:39 BJT

日本债市：公债上涨，因美国制造业数据意外疲弱且预计日本央行加大购债

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.000%        +0.0      0.060%
 五年期公债                                  0.135%        +0.0      0.135%
 10年期公债                                  0.555%        -0.5      0.560%
 20年期公债                                  1.390%        -3.0      1.420%
 30年期公债                                  1.505%        -4.5      1.550%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   145.46       +0.00      145.46
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李爽/王翔琼; 审校 蔡美珍/戴素萍)
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