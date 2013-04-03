《中国债券市场每日交易备忘》--4月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债招标：
中国财政部260亿元人民币两年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值为2.99%
农业发展银行至多150亿元五年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值为3.87%
国电电力 60亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和农业银行主承
四川铁路产业投资集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交通银行主承
山东魏桥铝电10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
云南物流产业集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行和国开行主承
南方工业集团35亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承
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二、新债上市：
浙江英特药业3.6亿元九个月期短期融资券041359019，票面利率4.75%
海特高新 1亿元一年期短期融资券041356005，票面利率6.00%
乐山商业银行9亿元三年期固息债1320001，票面利率5.80%
乐山商业银行6亿元五年期固息债1320002，票面利率5.90%
平潭综合实验区国资公司12亿元七年期固息债1380119，票面利率6.58%
漳州城投12亿元七年期固息债1380140，票面利率6.60%
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三、缴款：
进出口银行197.2亿元五年期固息债130305，票面利率3.93%
江苏海州湾发展集团10亿元10年期浮息债(一年Shibor基准)1380146，基本利差2.29%
杭州市运河综合保护开发建设集团10亿元七年期固息债1380147，票面利率6.00%
中国中粮集团45亿元九个月期超短期融资券
华能国际 50亿元九个月期超短融
广西交通投资集团15亿元七年期中期票据
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四、还本付息：
农发行100亿元10年期固息债060401付息，票面利率3.12%
中国节能环保集团10亿元10年期固息债068013付息，票面利率4.05%
国家开发银行190.7亿元七年期浮息债(一年定存基准)070203付息，基本利差0.48%
重庆银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092001付息，票面利率5.31%
北京控股集团20亿元五年期中票0982039付息，票面利率3.45%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国上海证券交易所周二稍晚发布修订后的上市公司募集资金管理办法，将进一步放宽闲置募集资金的管理和使用，允许对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金的使用效率。
--21世纪经济报 道周三引述权威人士透露，工行 、农行 等四家大型银行3月份新增人民币贷款超过3,300亿元，略低于1月份但明显高于2月水平。
--全国社保基金去年投资收益达645.36亿元人民币，投资收益率7%，其中已实现收益4.38%，创近三年来最好水平。
国家统计局和物流与采购联合会今日公布3月官方非制造业PMI (2月为54.5)
今日公布3月汇丰服务业PMI (2月为52.1)
国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月为-1.6%)
居民消费价格指数(CPI) (2月为3.2%)
中国海关4/10公布3月进出口贸易数据 (2月顺差为152.5亿美元)
国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布
3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%)
社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%)
工业增加值 (1-2月为9.9%)
房地产投资和销售情况月度报告
国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告
汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7)
国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%)
汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值
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注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
(整理 边竞/康熙泽; 审校 李宏薇)