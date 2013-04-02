台湾热股：金银三会利多仅符预期，金融股表现淡定

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 金银三会结果符合预期
* 金融股呈涨多回档行情
* 看好大型、民营金控--高盛
* 中长线多头格局未变
路透台北4月2日 - 第三度两岸银行监理平台会议(简称“金银三会”)释出陆银来台参股利多，台湾金融股周二早盘反应冷淡。分析师指出，这次放宽的限制仅符合预期，这两天金融股出现涨多回档的修正压力，但中长线多头走势仍可期。
昨天金银三会正式落幕，会中达成多项共识，其中以陆银来台参股上限调高最受瞩目，包括参股金控旗下银行比例可达20%，而来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%。
本地时间上午10:39，金融保险指数 下跌0.03%，表现不如加权指数 的上涨0.2%。金融保险指数过去一个月累计涨幅约23%.
元富投顾总经理刘坤锡表示，台湾金融股从去年底到今年初涨幅就相当可观，以指标股国泰金 、富邦金 为例，涨幅皆达三成至四成，目前很难讲涨幅是否已经满足，毕竟短线大盘成交量萎缩，连带拖累金融股续涨力道。
“陆银来台参股分两种，一种是挑极大型、一种是挑小而美，”刘坤锡说。
刘坤锡认为，挑选极大股是考量比较有代表性，像是国泰金等，另一种是挑小而美有利基型的金控，像是开发金 、玉山金 。
高盛证券台湾金融产业分析师张进森也出具报告认为，大型及民营金控可望受惠陆银参股上限放宽，看好大型、民营金控将成为陆银来台参股的最主要候选名单，目前给予中信金 、玉山金评等为买进。
永丰金证券副总经理柯孟聪也指出，台湾金融股已累积一段涨幅，短线金融股略见利多出尽，不过金融股中长线多头格局并没有改变，随着两岸相互参股及人民币业务开放的实质性收益发酵，将有机会再带动金融股一波涨势。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。