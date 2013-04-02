台湾热股：金银三会利多仅符预期，金融股表现淡定

* 金银三会结果符合预期

* 金融股呈涨多回档行情

* 看好大型、民营金控--高盛

* 中长线多头格局未变

路透台北4月2日 - 第三度两岸银行监理平台会议(简称“金银三会”)释出陆银来台参股利多，台湾金融股周二早盘反应冷淡。分析师指出，这次放宽的限制仅符合预期，这两天金融股出现涨多回档的修正压力，但中长线多头走势仍可期。

昨天金银三会正式落幕，会中达成多项共识，其中以陆银来台参股上限调高最受瞩目，包括参股金控旗下银行比例可达20%，而来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%。

本地时间上午10:39，金融保险指数 下跌0.03%，表现不如加权指数 的上涨0.2%。金融保险指数过去一个月累计涨幅约23%.

元富投顾总经理刘坤锡表示，台湾金融股从去年底到今年初涨幅就相当可观，以指标股国泰金 、富邦金 为例，涨幅皆达三成至四成，目前很难讲涨幅是否已经满足，毕竟短线大盘成交量萎缩，连带拖累金融股续涨力道。

“陆银来台参股分两种，一种是挑极大型、一种是挑小而美，”刘坤锡说。

刘坤锡认为，挑选极大股是考量比较有代表性，像是国泰金等，另一种是挑小而美有利基型的金控，像是开发金 、玉山金 。

高盛证券台湾金融产业分析师张进森也出具报告认为，大型及民营金控可望受惠陆银参股上限放宽，看好大型、民营金控将成为陆银来台参股的最主要候选名单，目前给予中信金 、玉山金评等为买进。