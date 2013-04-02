意大利数据：3月制造业PMI降至七个月低点，景气萎缩幅度大于预期

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透罗马4月2日 - 周二公布的一项调查显示，意大利3月制造业活动下滑速度大于预期，为连续第20个月景气萎缩，并创去年8月以来最快萎缩速度。
3月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)跌至七个月低点44.5，2月为45.8，进一步远离荣枯分水岭50大关。
“最新数据低于当前这波连续20个月萎缩时期的指数均值，显示整体企业情况明显恶化，”Markit/ADACI报告称。
路透调查的分析师预估为PMI跌至45.0。
意大利3月制造业PMI新订单分项指数降至41.1，为2012年5月以来最低，2月为42.8。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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