意大利数据：3月制造业PMI降至七个月低点，景气萎缩幅度大于预期

路透罗马4月2日 - 周二公布的一项调查显示，意大利3月制造业活动下滑速度大于预期，为连续第20个月景气萎缩，并创去年8月以来最快萎缩速度。

3月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)跌至七个月低点44.5，2月为45.8，进一步远离荣枯分水岭50大关。

“最新数据低于当前这波连续20个月萎缩时期的指数均值，显示整体企业情况明显恶化，”Markit/ADACI报告称。

路透调查的分析师预估为PMI跌至45.0。