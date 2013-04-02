东京汇市：日圆兑美元触及一个月高位，受美国疲弱制造业数据支撑

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2867 1.2847 +0.16 -2.48 1.3194 美元/日圆 93.05 93.21 -0.17 +7.27 86.74 欧元/日圆 119.76 119.82 -0.05 +4.63 114.46 美元/瑞郎 0.9449 0.9465 -0.17 +3.21 0.9155 英镑/美元 1.5240 1.5227 +0.09 -6.22 1.6251 美元/加元 1.0155 1.0167 -0.12 +2.36 0.9921 澳元/美元 1.0450 1.0423 +0.26 +0.55 1.0393 新西兰元/美 0.8386 0.8368 +0.22 +1.24 0.8283 元 澳元/日圆 97.260 97.240 +0.02 +7.91 90.130 新西兰元/日 78.040 78.060 -0.03 -44.58 140.820 圆 英镑/日圆 141.84 142.07 -0.16 +0.72 140.82 澳元/新西兰 1.2452 1.2450 +0.02 -0.70 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/石冠兰/李春喜/王兴亚/戴素萍; 审校 隋芬/高琦)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。