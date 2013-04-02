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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 11:06 BJT

东京汇市：日圆兑美元触及一个月高位，受美国疲弱制造业数据支撑

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2867    1.2847     +0.16     -2.48    1.3194
 美元/日圆                      93.05     93.21     -0.17     +7.27     86.74
 欧元/日圆                     119.76    119.82     -0.05     +4.63    114.46
 美元/瑞郎                     0.9449    0.9465     -0.17     +3.21    0.9155
 英镑/美元                     1.5240    1.5227     +0.09     -6.22    1.6251
 美元/加元                     1.0155    1.0167     -0.12     +2.36    0.9921
 澳元/美元                     1.0450    1.0423     +0.26     +0.55    1.0393
 新西兰元/美                   0.8386    0.8368     +0.22     +1.24    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.260    97.240     +0.02     +7.91    90.130
 新西兰元/日                   78.040    78.060     -0.03    -44.58   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     141.84    142.07     -0.16     +0.72    140.82
 澳元/新西兰                   1.2452    1.2450     +0.02     -0.70    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中/石冠兰/李春喜/王兴亚/戴素萍; 审校 隋芬/高琦)
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