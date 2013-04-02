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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 15:59 BJT

法国数据：3月制造业PMI终值为44.0，行业连续第13个月萎缩

PMI终值略高于3月中旬公布的初值43.9，但仍远低于荣枯分界线50。

Markit称，受访者表示在国内经济疲软之下，需求不振，新订单连续第21个月下滑，尽管企业调降价格。

“PMI终值非常微幅改善，无法掩盖法国制造业营运条件在3月期间持续大幅恶化，”Markit资深经济分析师ack Kennedy称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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