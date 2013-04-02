法国数据：3月制造业PMI终值为44.0，行业连续第13个月萎缩

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
PMI终值略高于3月中旬公布的初值43.9，但仍远低于荣枯分界线50。
Markit称，受访者表示在国内经济疲软之下，需求不振，新订单连续第21个月下滑，尽管企业调降价格。
“PMI终值非常微幅改善，无法掩盖法国制造业营运条件在3月期间持续大幅恶化，”Markit资深经济分析师ack Kennedy称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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