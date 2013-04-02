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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 11:24 BJT

《全球市场》亚股微涨而美元承压，新数据公布前投资者更趋谨慎

自去年11月以来日圆便维持的贬值趋势，因今年稍早美国经济成长走强的迹象而转变成强势美元趋势，但最新疲软指标引发外界担心成长前景。

“在这样的情况下，市场准备好调整部位，而且第二季可能也会见到美国财政紧缩对经济打击的情况，即使潜在复苏情况仍保持稳坚，”Fukaya表示。

交易员表示，美元相对出众的走势式微，加上塞浦路斯至少避开了破产，这都抑制欧元从近期低位进一步下跌，不过由于基本面不稳，因此欧元下跌的可能性要高于上涨。

欧元兑美元 小升0.2%至1.2866美元，进一步脱离上周创下的四个月低位1.2750美元。

美国原油期货 跌0.2%至每桶96.90美元，布兰特原油期货 亦小跌0.2%至每桶110.88美元。

美元走贬有利于黄金，现货金 守在每盎司1,600美元上方。(完) (编译 李春喜/张涛/杜明霞/高琦/戴素萍 审校 郑茵/王洋/张明均/白云/石冠兰)
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