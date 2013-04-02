中国汇市：中间价带动人民币即期创新高,6.20购汇盘活跃

* 中间价与即期双双刷新历史高位

* 基本面向好，人民币走强或为化解资本流入压力

* 4月中美敏感时刻亦助推人民币走高

* 将测试6.20阻力

路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续上周五来的涨势，受中间价创新高及国际美元疲势带动，人民币即期跳空出场，逼近6.20整数关卡。但在预期6.20不易一举攻破下，购汇盘纷出，市场并揣测央行或也在其中。

交易员认为，人民币近期不断创新高，与4月这个时点亦有关联。美国财政部行将发布汇率报告，美国国务卿克里本月中旬即将访华，这些情况亦扮演了人民币近期升值的动力。

交易员并指出,中国经济基本面向好的预期，汇率一再冲高或为化解近期逐渐加大的资本流入压力。

今天人民币中间价报6.2586元，较去年5月2日所创的前高6.2670元高出84个点子；人民币即期开盘随即创出6.2004元高位，一度强于离岸市场CNH价格水平，使购汇稍显活跃。

北京一股份行交易员说：“对中国经济基本面向好的心理预期，加上国际市场美元波动幅度较大，是今天人民币走高的一个重要因素。”

该交易员续称，今天客盘的变化并不大，市场上的购汇量相对大于结汇量，可能判断6.20这个高位暂时不能突破，因此大行都在购汇，有可能央行也在买。

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.2013元，上日收报6.2080元。今日人民币兑美元中间价 为6.2586元，上日中间价为6.2674元。

上海某行交易员称，可能考虑到近期资金净流入压力还是比较大，汇率再往下走走。“资金要看在哪里有更高的回报率，美国还一般，欧洲肯定不行，从投资角度也就中国固定资产、城投债这一块收益在世界来说也是比较高的，还比较稳定。”

但该交易员也认为，美元指数走强的时候中间价也应顺势多走弱一些。现在中间价要么动得不多，要么走强，后期若出现预期反转，资金外流时(贬值)压力可能会比较大。这可能是考虑到人民币国际化，监管层觉得还是保持阶段性升值更好，对外国持有人民币比较有吸引力。

东京汇市方面，美元兑日圆 跌0.3%至报93.04日圆，一度曾跌至92.96，为3月初以来最低。自3月12日触及三年半高位96.71以来，美元兑日圆已累计下跌约3.8%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2860/90，上日尾盘为6.2945。

北京时间12:13，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1963/87元，上一交易日尾盘报6.2018元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

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