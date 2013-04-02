德国数据：3月制造业PMI终值重返荣枯分水岭50下方

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
受访者指出来自欧洲南部的需求疲软。南欧许多国家处于经济衰退，且面临严苛撙节措施。但一些制造商称，亚洲及北美客户需求仍强劲，使新出口订单跌幅受限。
“制造业者指出经济前景不确定性，特别是欧元区内的出口市场，压抑了客户支出，”Markit资深经济分析师Tim Moore称。
制造业产出在2013年1-2月上升，但3月停滞，因业者的新订单接单减少。制造业者亦减少采购商品，这对未来产出不利。
但调查报告亦有一些亮点。制造业聘雇水准为六个月来首次小幅上升，因未完成订单增加及长期扩张计划所致。
投入价格连续第四个月下滑，产出价格连续第二个月上升，减轻业者营业利润的压力。(完) (编译 蔡美珍; 审校)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。