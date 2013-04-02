德国数据：3月制造业PMI终值重返荣枯分水岭50下方

受访者指出来自欧洲南部的需求疲软。南欧许多国家处于经济衰退，且面临严苛撙节措施。但一些制造商称，亚洲及北美客户需求仍强劲，使新出口订单跌幅受限。

“制造业者指出经济前景不确定性，特别是欧元区内的出口市场，压抑了客户支出，”Markit资深经济分析师Tim Moore称。

制造业产出在2013年1-2月上升，但3月停滞，因业者的新订单接单减少。制造业者亦减少采购商品，这对未来产出不利。

但调查报告亦有一些亮点。制造业聘雇水准为六个月来首次小幅上升，因未完成订单增加及长期扩张计划所致。