中国货币市场：主要回购利率持稳，清明节后准备金补缴在即但机构心态稳定

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京4月2日 - 中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率窄幅波动。七天期品种因能覆盖本周日进行的例行准备金清算，需求较其他品种显多，且价格水平与14天期相差仅约4个基点(bp)。
交易人士表示，央行今日通过公开市场小幅回笼资金，但流动性整体仍不脱宽松，清明假期归来虽然将遇到准备金补缴，市场或有一些波动，但机构心态比较稳定，预期七天资金成本可能有所走低。
“今天还是七天的需求多一点，不过也不是借不到的。”北京一银行交易员称，“等到假期后的准备金清算日过了，七天的价格预计将有所下滑，我们觉得中长期看它可能在3%-3.5%的区间波动。”
今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例一般是推迟至周日(7日)补缴。
中国央行公开市场今日进行300亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率继续持平于2.75%。若因清明假期调整的周日不进行任何操作，路透据此测算，央行本周将净回笼250亿元，力度较上周有所缩减。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.0243 1.9966 2.77
七天 3.4130 3.4117 0.13
14天 3.4540 3.4418 1.22 上交所债券回购
其中:隔夜 9.5050 1.1300 837.50
七天 2.8000 2.5900 21.00
14天 2.8050 3.1500 -34.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0300 2.0100 2.00
七天 3.4200 3.4200 0.00
14天 3.4600 3.4200 4.00 shibor
其中:隔夜 2.0190 1.9915 2.75
七天 3.4070 3.4040 0.30
三个月 3.8804 3.8804 0.00(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。