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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 11:52 BJT

中国货币市场：主要回购利率持稳，清明节后准备金补缴在即但机构心态稳定

路透北京4月2日 - 中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率窄幅波动。七天期品种因能覆盖本周日进行的例行准备金清算，需求较其他品种显多，且价格水平与14天期相差仅约4个基点(bp)。

交易人士表示，央行今日通过公开市场小幅回笼资金，但流动性整体仍不脱宽松，清明假期归来虽然将遇到准备金补缴，市场或有一些波动，但机构心态比较稳定，预期七天资金成本可能有所走低。

“今天还是七天的需求多一点，不过也不是借不到的。”北京一银行交易员称，“等到假期后的准备金清算日过了，七天的价格预计将有所下滑，我们觉得中长期看它可能在3%-3.5%的区间波动。”

今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例一般是推迟至周日(7日)补缴。

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率继续持平于2.75%。若因清明假期调整的周日不进行任何操作，路透据此测算，央行本周将净回笼250亿元，力度较上周有所缩减。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.0243 1.9966 2.77

七天 3.4130 3.4117 0.13

14天 3.4540 3.4418 1.22 上交所债券回购

其中:隔夜 9.5050 1.1300 837.50

七天 2.8000 2.5900 21.00

14天 2.8050 3.1500 -34.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0300 2.0100 2.00

七天 3.4200 3.4200 0.00

14天 3.4600 3.4200 4.00 shibor

其中:隔夜 2.0190 1.9915 2.75

七天 3.4070 3.4040 0.30

三个月 3.8804 3.8804 0.00(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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