台湾货币市场：短率游走低位，央行料多加冲销但无助消化游资

* 预料央行冲销力道稍大

* 无助消化多余游资

* 短率仍在低位

记者 高洁如

路透台北4月2日 - 台湾银行间短率周二依旧在区间低位游走。尽管央行预料将多加冲销市场资金，但银行间需求不振，市场游资仍多，让短率持续在低位游走。

大型银行资金调度人员表示，今日存单到期量不到1,000亿台币，预料央行将多加发行三种天期存单，以平衡每日存单到期金额。只不过，他们也表示，这并无助于提振资金需求，银行间的游资仍然很多，使用效率不彰。

一位公股银行资金调度人士称，“今天钱还是很多，昨天跟我借的人大部分今天都还我了！”

另外一家公股银行资金调度主管则说，央行上午的短天期资金冲销力道平平，与近期无异，不少银行只能被动等待央行收受极少比例的隔夜资金，全市场的资金还是很多。

“我看明天的364天期存单，利率应该会比上次下一点！”前述银行资金调度人员表示。

本地时间11:11，台湾金融市场动态：

**台币兑美元 升8.6分，报29.842；美国上日公布的制造业数据疲软令美元走跌，台币随同区域货币韩元 等寻得助力；但因本周长假在即，投资人亦无意押注方向，早盘交易相对冷清。

**台股 小升0.18%报7,913.89点；成交量 293.54亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.387-0.40%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率躺平低位**

票券商指出，由于本周仅工作三个交易日，每日短票票量较上周每日平均量要高一些。不过银行的买气还不算差，短票利率大致成交在区间低位。

票券商也表示，由于银行间对于短票利率若低于0.70%的水位显露抗拒，预料票券商短期之内不会再压低短票的利率，除非超短天期的短票有降至0.7%以下的利率以外，短票利率不至于跌破0.7%的铁板。

30天短票利率大致持平在区间低位，主要在0.70%，与上日情况大致相似。

台湾央行今日存单到期金额期834亿，存单发行金额午后公布。

本周存单到期总额为6,986亿台币，本周余日存单到期情况为：周三2,800.6亿台币。周三也是本提存期最后一个交易日。周四和周五则因假期放假二日，4月提存期首个交易日是4月8日。