东北亚情势：朝鲜领导人金正恩称核武为国家繁荣保障

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透首尔4月2日 - 朝鲜(北韩)朝中社周二刊出国家领导人金正恩周日的一篇演讲全文，金正恩表示，朝鲜的核子武器是对潜在入侵者的威慑，也是朝鲜繁荣的基础。
“我们的核子力量是可靠的战争阻吓工具，也是保护我们主权的保障，”金正恩向执政党中央委员会会议发表演说称。
演说内容似乎在强调重点转移至经济发展，并指责美国企图将朝鲜卷入军备竞赛，以阻碍其改善经济。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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