东北亚情势：朝鲜领导人金正恩称核武为国家繁荣保障

路透首尔4月2日 - 朝鲜(北韩)朝中社周二刊出国家领导人金正恩周日的一篇演讲全文，金正恩表示，朝鲜的核子武器是对潜在入侵者的威慑，也是朝鲜繁荣的基础。

“我们的核子力量是可靠的战争阻吓工具，也是保护我们主权的保障，”金正恩向执政党中央委员会会议发表演说称。