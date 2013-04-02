欧元区数据：PMI显示制造业下跌速度3月加快，但塞浦路斯危机尚未影响

3月新出口订单指数降至48.7，2月曾升至51.7，为2011年6月以来唯一一次升至荣枯分水岭50上方。

“第一季欧元区制造业走势似乎拖累了经济，3月下降速度加剧提高了第二季加速下行的风险，”Williamson称。

路透调查分析师预计，第一季欧元区经济萎缩0.1%。

3月欧元区制造业产出分项指数从2月的47.8降至46.7，暗示欧元区第一季惨淡收官。(完)