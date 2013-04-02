欧元区数据：PMI显示制造业下跌速度3月加快，但塞浦路斯危机尚未影响

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
3月新出口订单指数降至48.7，2月曾升至51.7，为2011年6月以来唯一一次升至荣枯分水岭50上方。
“第一季欧元区制造业走势似乎拖累了经济，3月下降速度加剧提高了第二季加速下行的风险，”Williamson称。
路透调查分析师预计，第一季欧元区经济萎缩0.1%。
3月欧元区制造业产出分项指数从2月的47.8降至46.7，暗示欧元区第一季惨淡收官。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。