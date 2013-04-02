英国数据：3月制造业PMI升至48.3，景气连续第二个月萎缩

路透伦敦4月2日 - 周二公布的调查显示，英国制造业在3月连续第二个月萎缩，韧性较佳的服务业成为英国躲过再一次衰退的最大希望所在。

3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)为48.3，仅略高于2月的47.9，且略低于市场预估。

3月产出分项下滑速度为10月以来最快。

“阻止英国沦入三度衰退的重担现在落到规模远远更大的服务业肩上，”Markit资深分析师Rob Dobson称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)