英国数据：3月制造业PMI升至48.3，景气连续第二个月萎缩

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦4月2日 - 周二公布的调查显示，英国制造业在3月连续第二个月萎缩，韧性较佳的服务业成为英国躲过再一次衰退的最大希望所在。
3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)为48.3，仅略高于2月的47.9，且略低于市场预估。
3月产出分项下滑速度为10月以来最快。
“阻止英国沦入三度衰退的重担现在落到规模远远更大的服务业肩上，”Markit资深分析师Rob Dobson称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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