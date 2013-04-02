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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 12:07 BJT

金属期市：伦铜触及七个月低点，受中美经济数据打击

LME市场在复活节假期后，周二恢复交易。

上海期货交易所主力7月期铜合约 小升0.20%至54,150元人民币(8,700美元)，周一时创下逾九个月来最低水准。

但今年迄今伦敦期铜和上海期铜均下跌约6%。

”中国制造业数据有点令人失望，美国数据也不是很强劲，”瑞银驻新加坡分析师Dominic Schnider表示。

”这让人有些头疼，尤其是在供应充足的情况下。”

伦敦和上海期交所的铜库存都接近10年高位；同时最大生产国智利的产量也持续增加。

市场关注周五出炉的美国就业数据，Schnider表示，瑞银认为可能略高于预估。

交易员表示，铝价跌破每吨1,900美元，来到五个月低位，且鉴于金属市场空头气氛升高，加上库存过量，后市看来容易进一步下跌。

LME期铝 跌至每吨1,896美元，为10月30日以来最低。上海期铝 周一触及四年低位14,575元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 程琳/戴素萍 审校 张涛/徐文焰)
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