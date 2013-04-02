金属期市：伦铜触及七个月低点，受中美经济数据打击

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
LME市场在复活节假期后，周二恢复交易。
上海期货交易所主力7月期铜合约 小升0.20%至54,150元人民币(8,700美元)，周一时创下逾九个月来最低水准。
但今年迄今伦敦期铜和上海期铜均下跌约6%。
”中国制造业数据有点令人失望，美国数据也不是很强劲，”瑞银驻新加坡分析师Dominic Schnider表示。
”这让人有些头疼，尤其是在供应充足的情况下。”
伦敦和上海期交所的铜库存都接近10年高位；同时最大生产国智利的产量也持续增加。
市场关注周五出炉的美国就业数据，Schnider表示，瑞银认为可能略高于预估。
交易员表示，铝价跌破每吨1,900美元，来到五个月低位，且鉴于金属市场空头气氛升高，加上库存过量，后市看来容易进一步下跌。
LME期铝 跌至每吨1,896美元，为10月30日以来最低。上海期铝 周一触及四年低位14,575元人民币。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 程琳/戴素萍 审校 张涛/徐文焰)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。