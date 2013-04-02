香港个股：中国公共采购计划今年下半年在前海推出金融服务电子平台

路透香港4月2日 - 主要从事资讯科技服务的中国公共采购有限公司 周二称，该公司已经取得批准在前海组建两家企业以经营金融信息以及金融担保的电子服务平台，对象为政府以及中小型企业，预期今年下半年正式开业。

该公司联席主席陈树林在记者会上称，公司去年开通中国首个大型政府采购项目的综合服务平台--中国公共采购网，并将以此基础进一步在前海提供电子化金融服务；该电子平台本身是免费使用的，但公司将向使用该平台的供应商提供增值服务，并收取费用。

“中国新一届政府下决心改变公共采购现状，目标是大幅降低公共采购成本以及通过电子化采购来减少或防止采购过程中出现的贪污腐败现象，这将为公司带来巨大的发展潜力。”他说，中国政府每年的公共采购金额不少于5万亿元人民币，其中商品类交易额超过1万亿元。

中国公共采购在香港是一家名不经传的企业，因为公司自2010年7月被媒体指涉嫌夸大交易规模而一直停牌，期间进行重大重组，包括主要股东及管理层变更，才获联交所首肯于今天恢复交易。

该公司同时公布，前海两家子公司注册资本分别为1亿元人民币及10亿元。

中国公共采购联席主席程远忠表示，该公司将要为新业务进行融资，并考虑引入国内外银行作为前海金融担保公司的少数股东，但中国公共采购将保留逾70%的绝对控股权。

前海合作区是中国打造现代服务业体制机制创新区，将要实行比经济特区更加特殊的先行先试政策。在前海这个中国资本帐开放的试点项目中，1月底已有15家香港银行签署总金额20亿元的人民币贷款协议﹐另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款，令跨境贷款呈双向流动。

中国公共采购旗下的中国公共采购网自去年11月开通以来已经连接全国22个省市的地方采购平台，至今年3月初的交易规模超过100亿元，今年的交易规模可望超过800亿元。

陈树林表示，随着这项核心业务的开通，有信心公司今年可以扭亏为盈。该公司稍早公布，2012年度净亏损1,458万港元，去年同期亏损2,344万港元；同期营业额为2.8亿港元，按年增长51%。

该股今天复牌后盘中剧烈波动，终场收跌27%，报0.495港元。

现时中国公共采购的主要股东为国采科技股份有限公司，持股比例大约58%；国采科技的主要股东包括中国物流与采购联合会、中国电子商会、北京国发创业投资管理有限公司、北京东方创业投资管理有限公司及东方盛业投资有限公司。

中国物流与采购联合会是国务院批准成立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织，总部设在北京，该会与国家统计局合作由2008年开始每月制定及公布中国非工业采购经理指数(PMI)。（完）