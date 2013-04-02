中国债市动态：中长期利率债收益率下行，受宽资金面及新债结果理想推动

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海4月2日 - 中国银行间债市周二早盘中长期利率债收益率大多下行，月初尽管有例行准备金调整的备付需求，但整体资金面仍宽松，加之今日国开行四期Shibor基准浮息债招标结果理想，从而支撑现券买盘。
市场人士指出，上周受银行理财投资新规引发了债市小波段走强，但由于目前经济基本面和政策面都没有方向性变化，料现券持续强势的推动力有限。
“(收益率)下了，中期国债跌了有2-3个(基)点，国开的(新债)挺低的，看来我的Shibor债有救了。”上海一外资银行交易员称。
业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的1/3/5/7年期Shibor基准浮息债，中标利差均远低于市场预期。
中国银监会日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。
剩余期限约6.82年的固息国债130003券最新加权成交收益率 为3.4478%，上日为3.4637%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。