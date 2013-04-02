中国债市动态：中长期利率债收益率下行，受宽资金面及新债结果理想推动

路透上海4月2日 - 中国银行间债市周二早盘中长期利率债收益率大多下行，月初尽管有例行准备金调整的备付需求，但整体资金面仍宽松，加之今日国开行四期Shibor基准浮息债招标结果理想，从而支撑现券买盘。

市场人士指出，上周受银行理财投资新规引发了债市小波段走强，但由于目前经济基本面和政策面都没有方向性变化，料现券持续强势的推动力有限。

“(收益率)下了，中期国债跌了有2-3个(基)点，国开的(新债)挺低的，看来我的Shibor债有救了。”上海一外资银行交易员称。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的1/3/5/7年期Shibor基准浮息债，中标利差均远低于市场预期。

中国银监会日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。