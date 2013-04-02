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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:52 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人    注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)  (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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国电电力       200     60      9    4/3簿记建档 浦发银行     AAA      4/7       4/8
                                     农业银行     
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日    主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*安信证券      35      10       3      4/8招标     兴业银行    AAA      4/9      4/10 
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*安徽海螺集团  60      15      12    4/10簿记建档  农业银行    AAA      4/12     4/15 
                                                   建设银行
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*中建一局       7       7      12   4/10簿记建档   工商银行    AA       4/11     4/12 
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*浙江开元集团   4.5     2.5    12   4/10簿记建档   华夏银行    AA-      4/12     4/15           
                               
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*上海时代       7       4      12   4/10簿记建档   民生银行    AA+      4/11     4/12 
航运公司                                         
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四川铁路产     50      30      12   4/3簿记建档    中信银行    AA+      4/8      4/9 
业投资集团                                         交通银行
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山东魏桥铝电   20      10      12   4/3簿记建档    招商银行    AA       4/8      4/9 
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云南物流        7.5     2.5    12   4/3簿记建档    中信银行    AA-      4/8      4/9
产业集团                                           国开行
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深圳航空        7       7      12   4/8簿记建档    中国银行    AA+      4/9      4/10
                                                   招商银行
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内蒙古伊       12       4      12   4/9簿记建档    民生银行    AA-      4/10     4/11        
东煤炭集团      
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隧道股份       19      19      12   4/9簿记建档    华夏银行    AA+      4/11     4/12        
                                 
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山东矿机        7       3.5    12   4/9簿记建档    中国银行    AA-      4/10     4/11        
                                 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日    主承销商 主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)   (亿元)    (年)                                 (缴款日)
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*天津旅游       6.5     3       3    4/8簿记建档  渤海银行   AA       4/9     4/10
(控股)集团                                   
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*厦门钨业      20       6       3    4/8簿记建档  农业银行   AA       4/9     4/10
                                             
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*新疆投资      15       8       3    4/8簿记建档  中信银行   AA+      4/10    4/11
发展集团     
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*东北特钢集团   8       8       5    4/10簿记建档 农业银行   AA       4/12    4/15
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*江西天然气     3       1.5     5    4/10簿记建档 国开行     AA       4/11    4/12
(赣投气通)控股公司                  
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南方工业集团  122      35       3    4/3簿记建档  建设银行   AAA      4/7     4/8
                                                  中国银行
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山东魏桥       30      15       5    4/8簿记建档  浦发银行   AA       4/10    4/11
铝电公司
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重庆港九       6.8      3       3    4/8簿记建档  中信银行   AA       4/10    4/11
 
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华闻传媒       14       7       5    4/9簿记建档  光大银行   AA+      4/10    4/11
      
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昆明钢         19.5    11       5    4/9簿记建档  国开行     AA+      4/10    4/11
铁控股公司     
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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暂无
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
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