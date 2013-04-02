《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 国电电力 200 60 9 4/3簿记建档 浦发银行 AAA 4/7 4/8 农业银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *安信证券 35 10 3 4/8招标 兴业银行 AAA 4/9 4/10 ======================================================================================== *安徽海螺集团 60 15 12 4/10簿记建档 农业银行 AAA 4/12 4/15 建设银行 ======================================================================================== *中建一局 7 7 12 4/10簿记建档 工商银行 AA 4/11 4/12 ======================================================================================== *浙江开元集团 4.5 2.5 12 4/10簿记建档 华夏银行 AA- 4/12 4/15 ======================================================================================== *上海时代 7 4 12 4/10簿记建档 民生银行 AA+ 4/11 4/12 航运公司 ======================================================================================== 四川铁路产 50 30 12 4/3簿记建档 中信银行 AA+ 4/8 4/9 业投资集团 交通银行 ======================================================================================== 山东魏桥铝电 20 10 12 4/3簿记建档 招商银行 AA 4/8 4/9 ======================================================================================== 云南物流 7.5 2.5 12 4/3簿记建档 中信银行 AA- 4/8 4/9 产业集团 国开行 ======================================================================================== 深圳航空 7 7 12 4/8簿记建档 中国银行 AA+ 4/9 4/10 招商银行 ======================================================================================== 内蒙古伊 12 4 12 4/9簿记建档 民生银行 AA- 4/10 4/11 东煤炭集团 ======================================================================================== 隧道股份 19 19 12 4/9簿记建档 华夏银行 AA+ 4/11 4/12 ======================================================================================== 山东矿机 7 3.5 12 4/9簿记建档 中国银行 AA- 4/10 4/11 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *天津旅游 6.5 3 3 4/8簿记建档 渤海银行 AA 4/9 4/10 (控股)集团 ========================================================================================= *厦门钨业 20 6 3 4/8簿记建档 农业银行 AA 4/9 4/10 ========================================================================================= *新疆投资 15 8 3 4/8簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/11 发展集团 ========================================================================================= *东北特钢集团 8 8 5 4/10簿记建档 农业银行 AA 4/12 4/15 ========================================================================================= *江西天然气 3 1.5 5 4/10簿记建档 国开行 AA 4/11 4/12 (赣投气通)控股公司 ========================================================================================= 南方工业集团 122 35 3 4/3簿记建档 建设银行 AAA 4/7 4/8 中国银行 ========================================================================================= 山东魏桥 30 15 5 4/8簿记建档 浦发银行 AA 4/10 4/11 铝电公司 ========================================================================================= 重庆港九 6.8 3 3 4/8簿记建档 中信银行 AA 4/10 4/11 ========================================================================================= 华闻传媒 14 7 5 4/9簿记建档 光大银行 AA+ 4/10 4/11 ========================================================================================= 昆明钢 19.5 11 5 4/9簿记建档 国开行 AA+ 4/10 4/11 铁控股公司 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。