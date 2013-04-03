香港数据：3月PMI降至50.5为五个月来最低，经济仅轻微增长--汇丰

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透香港4月3日 - 以下为汇丰香港3月份采购经理人指数(PMI)数据：
2013年3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
50.5 51.2 52.5 51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0
* 3月PMI降至50.5，为五个月来最低值 ，反映整体经济增长仅属轻微。
* 月内产出仅轻微上升，为六个月来最慢。同时，企业的投入品采购量自2月份以来大致不变，投入品库存在过去九个月皆持续增加，增速则以本月份最慢。
* 私营企业新接工作量连增五个月，主要与客户需求增加有关，惟新业务的总体增幅仅属温和；来自中国内地的新订单减幅虽然更为显着，但新订单的整体增速与2月份相同，2月份的数字为四个月最低。
* 经季节性调整的积压工作指数降至50以下的持平指标，显示3月份私营企业的未完成业务量有所下降，扭转了此前两个月积压工作量迭增的情况；但指数仅略低于持平线，表示降幅尚算轻微。
* 3月份经季节性调整的就业指数回落，低于50的持平指标，显示香港私营企业再度裁减人手。
* 香港私营企业的投入成本月内继续攀升，升势已持续八个月。成本负担增加主要反映雇员薪酬上升，而采购价格自2月以来大致无变。
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示，“香港首季的商业活动表现稳健，产出和新订单均在扩张。本地经济基调良好，料于今年余下时间维持增长，但同时会面对通胀回升的压力。由于流动性宽松的情况持续推升资产价格，政府最大的挑战将会是在经济增长和控制通胀之间取得平衡。”(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应