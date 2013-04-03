版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:30 BJT

香港数据：3月PMI降至50.5为五个月来最低，经济仅轻微增长--汇丰

路透香港4月3日 - 以下为汇丰香港3月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

50.5 51.2 52.5 51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0

* 3月PMI降至50.5，为五个月来最低值 ，反映整体经济增长仅属轻微。

* 月内产出仅轻微上升，为六个月来最慢。同时，企业的投入品采购量自2月份以来大致不变，投入品库存在过去九个月皆持续增加，增速则以本月份最慢。

* 私营企业新接工作量连增五个月，主要与客户需求增加有关，惟新业务的总体增幅仅属温和；来自中国内地的新订单减幅虽然更为显着，但新订单的整体增速与2月份相同，2月份的数字为四个月最低。

* 经季节性调整的积压工作指数降至50以下的持平指标，显示3月份私营企业的未完成业务量有所下降，扭转了此前两个月积压工作量迭增的情况；但指数仅略低于持平线，表示降幅尚算轻微。

* 3月份经季节性调整的就业指数回落，低于50的持平指标，显示香港私营企业再度裁减人手。

* 香港私营企业的投入成本月内继续攀升，升势已持续八个月。成本负担增加主要反映雇员薪酬上升，而采购价格自2月以来大致无变。

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示，“香港首季的商业活动表现稳健，产出和新订单均在扩张。本地经济基调良好，料于今年余下时间维持增长，但同时会面对通胀回升的压力。由于流动性宽松的情况持续推升资产价格，政府最大的挑战将会是在经济增长和控制通胀之间取得平衡。”(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐