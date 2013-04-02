《台湾新债预测》五年公债102/2R得标利率料在1.00-1.03%

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透台北4月2日 - 路透周二的调查显示，台湾周三(3日)将标售的五年期公债102/2RA 02102R=TWO得标利率将落在1.00-1.03%。 以下为交易员观点整理: * 市场操作谨慎、标债气氛偏保守，恐影响交易商标债意愿 * 目前国际债市趋势仍存有变数，现在只是第二季初期尚不急于出手 * 第二季发债量少且第三季没有五年新券标售，筹码面略有利多方 * 台债殖利率暂持稳在既有高档，盘势不致于影响利率过于标高 以下为预测得标利率区间: * 1.00-1.03%。最低预估在0.99%，最高在1.05%。 最新报价: * 本地时间周二12:28，102/2R公开发行前交易报1.0150%。发行前交易期间盘中的高/低 点分别为1.04%、0.9850%。 以下为交易商对102/2R期公债得标利率的预估区间： 金融机构 最低(%) 最高(%) 大型证券一 1.01 1.03 大型证券二 1.00 1.02 大型证券三 0.99 1.02 大型证券四 1.00 1.03 大型民营银行一 1.00 1.04 大型民营银行二 1.00 1.03 大型民营银行三 1.02 1.04 大型外商银行 1.02 1.05 大型票券一 1.00 1.03 大型票券二 1.01 1.02 中值 1.00 1.03 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ；路透调查请点选 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。