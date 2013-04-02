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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 12:34 BJT

《台湾新债预测》五年公债102/2R得标利率料在1.00-1.03%

路透台北4月2日 - 路透周二的调查显示，台湾周三(3日)将标售的五年期公债102/2RA
02102R=TWO得标利率将落在1.00-1.03%。
    
   以下为交易员观点整理:  
    
   * 市场操作谨慎、标债气氛偏保守，恐影响交易商标债意愿
   * 目前国际债市趋势仍存有变数，现在只是第二季初期尚不急于出手             
   * 第二季发债量少且第三季没有五年新券标售，筹码面略有利多方
   * 台债殖利率暂持稳在既有高档，盘势不致于影响利率过于标高
    
   以下为预测得标利率区间:     
   * 1.00-1.03%。最低预估在0.99%，最高在1.05%。    
    
   最新报价:     
   * 本地时间周二12:28，102/2R公开发行前交易报1.0150%。发行前交易期间盘中的高/低
点分别为1.04%、0.9850%。     
    
   以下为交易商对102/2R期公债得标利率的预估区间：        
            金融机构              最低(%)               最高(%) 
          大型证券一                 1.01                   1.03
          大型证券二                 1.00                   1.02
          大型证券三                 0.99                   1.02
          大型证券四                 1.00                   1.03
      大型民营银行一                 1.00                   1.04
      大型民营银行二                 1.00                   1.03
      大型民营银行三                 1.02                   1.04
        大型外商银行                 1.02                   1.05
          大型票券一                 1.00                   1.03
          大型票券二                 1.01                   1.02
                中值                 1.00                   1.03
 (完) 
    
    参看台湾债市相关新闻,请点选 ；路透调查请点选  

 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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