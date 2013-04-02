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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 12:32 BJT

台湾债市：RP利率持平，券源缺乏多以到期续作为主

路透台北4月2日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率区间周二持稳既有区间。交易人士表示，月初资金情势偏向宽松，然大部分客户对利率仍有所坚持，加上清明节连假在即，令RP利率主要交投表现持平。

证券交易商指出，整体市场资金宽裕，银行、投信端皆积极承作RP，但券源缺乏，多以到期续作为主，公司债及公债RP利率主要交投仍持平在既有区间。

“大家对利率还是很坚持! ”一券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，少数成交在0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.78-0.80%，少数成交在0.77%，同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，区间高位较上日略往下移。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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