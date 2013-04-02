更新版 1-新债招标：一级强势再现，国开行“F4”SHIBOR浮息债中标利差超低

* 国开行四期Shibor浮息债中标利差远低于预期

* 四期债中标结果均突破此前市场预测区间下限

* 资金宽松及宏观数据逊于预期，推动一二级投资热情迸发 (新增更多细节和评论)

路透上海4月2日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的四期Shibor基准浮息金融债(市场称为"F4")，中标利差远低于预期，并均突破了此前市场预测区间的下限，四期债投标倍数亦较高，五年期投标倍数更创下近一个月的高点。

业内人士指出，除资金充沛提振需求外，上周银监会出台银行理财产品新规及周一公布的PMI数据逊于预期，推动现券市场积压已久的投资热情迸发，一二级市场收益率都在下行。

“比我的预期低了很多啊，(面对)一级(市场)想象力总是不够的。”上海一大型券商交易员称。

华南一商业银行研究员提到，“这两天利率债收益率下行的幅度较大，而浮息债目前的价值也不错。”

本次国开14-17期浮息债招标具体结果如下:

一年 三年 五年 七年 中标利差 -65bp -19bp 1bp 19bp 预期均值 -56bp -12bp 9bp 28bp 预测区间 -60至-50bp -18至-10bp 3-15bp 25-30bp 投标倍数 2.27 2.85 3.14 2.74

上述华南银行交易员指出，目前来看，通胀上升的压力还是有的，在通胀上行过程中，央行可能缩紧货币或至少资金利率有上行的压力；而且，Shibor浮息债是按季付息，久期较短，因此投资的价值相对同期限的固息债而言还是比较好的。

另外他还提到，短期内地方房地产调控、银监会对理财产品的监管都对经济增速的回升可能有负面影响，配合周一公布的制造业PMI逊于预期，场内交投热情被大大激发.

“这两天收益率下降的速度与幅度超过大部分人的预期吧。”他称。

周一公布的中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰中国3月制造业PMI终值亦回升至51.6，和初值基本相符。

该次债具体条款如下:

14期 15期 16期 17期

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期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor

发行规模 均为50亿元

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

起息日/缴款日 4月8日

分销期 4月3日-4月8日

上市日 4月10日 4月12日 4月12日 4月12日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

付息频率 按季付息

承揽费 无 0.05% 0.10% 0.10%