国际油市：布兰特原油在111美元下方持稳，美国需求疑虑抑制油价

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
“基本面来说，中国目前积极提高炼油产能，这会带动与石油相关的基础设施建设，比如油管，油罐等...所以有理由预期他们的石油需求也会上升，”三菱商事的风险控制经理Tony Nunan说道。
“除此之外，沙特石油部长欧那密也知道沙特原油价格处在合理水准，那是他为何预计沙特原油需求将上升的另一个原因。”
0423GMT时，布兰特原油期货5月合约 跌0.24美元，报每桶110.84美元；美国原油期货 亦跌0.28美元，报每桶96.79美元。
但在美国制造业数据显示该国经济动能下降后，投资者预期油市将面临更多下跌压力。
“美国经济放缓至只有约1-1.5%的温和增幅，而之前经济复苏过程中的增长率较接近3.5%，”CMC Markets驻悉尼的首席市场分析师Ric Spooner说。
“在这样的增速下，美国将很难降低拖累经济的失业率。”
艾克森美孚(Exxon Mobil) 在继续清理美国阿肯色的原油泄漏，投资者预计美国原油期货价格将承压，因为美国中西部原油库存料增加。
路透调查显示，美国商业原油库存最近一周料增加230万桶，炼厂产能利用率预计较之前一周的85.7%上升0.5个百分点。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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