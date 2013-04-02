国际油市：布兰特原油在111美元下方持稳，美国需求疑虑抑制油价

“基本面来说，中国目前积极提高炼油产能，这会带动与石油相关的基础设施建设，比如油管，油罐等...所以有理由预期他们的石油需求也会上升，”三菱商事的风险控制经理Tony Nunan说道。

“除此之外，沙特石油部长欧那密也知道沙特原油价格处在合理水准，那是他为何预计沙特原油需求将上升的另一个原因。”

0423GMT时，布兰特原油期货5月合约 跌0.24美元，报每桶110.84美元；美国原油期货 亦跌0.28美元，报每桶96.79美元。

但在美国制造业数据显示该国经济动能下降后，投资者预期油市将面临更多下跌压力。

“美国经济放缓至只有约1-1.5%的温和增幅，而之前经济复苏过程中的增长率较接近3.5%，”CMC Markets驻悉尼的首席市场分析师Ric Spooner说。

“在这样的增速下，美国将很难降低拖累经济的失业率。”

艾克森美孚(Exxon Mobil) 在继续清理美国阿肯色的原油泄漏，投资者预计美国原油期货价格将承压，因为美国中西部原油库存料增加。