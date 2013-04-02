《汇市简讯》欧元/美元走势关注欧洲PMI和就业数据

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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0442GMT
* 美元在亚洲盘走疲和欧元/日圆买需为欧元带来支撑
* 1.2875的执行价及1.2880上方的卖盘抑制升势
* 关注西班牙和意大利PMI及欧元区失业率数据
* 趋势看贬,目标位为2012/13年升势的61.8%回档位1.2680
* 若收在1.2953的20日移动均线上方，则下跌趋势无效。(完)
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