《汇市简讯》欧元/美元走势关注欧洲PMI和就业数据

0442GMT

* 美元在亚洲盘走疲和欧元/日圆买需为欧元带来支撑

* 1.2875的执行价及1.2880上方的卖盘抑制升势

* 关注西班牙和意大利PMI及欧元区失业率数据

* 趋势看贬,目标位为2012/13年升势的61.8%回档位1.2680

* 若收在1.2953的20日移动均线上方，则下跌趋势无效。(完)

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