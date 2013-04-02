西班牙数据：3月制造业PMI降至44.2,为去年10月以来最低

路透马德里4月2日 - 周二公布的调查结果显示，西班牙制造业3月的萎缩速度为去年10月以来最快，这与2013年前几个月出现的制造业长期滑坡态势或正触底的迹象相左。

Markit西班牙3月制造业采购经理人指数(PMI)从2月的46.8降至44.2；西班牙制造业占整体经济比重稍高于12%。

这是该指数连续第23月低于50的景气荣枯分水岭，同时在两个月小幅改善之后又呈现加速下滑。

“西班牙3月制造业PMI数据黯淡，此外，最新数据已经终止了近期的温和下滑走势，令人怀疑年底之前景气是否还有回升的希望，”Markit经济学家Andrew Harker表示。(完)