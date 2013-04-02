东北亚情势：朝鲜将重启宁边核反应堆

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透首尔4月2日 - 朝鲜(北韩)官方通讯社朝中社周二称，朝鲜将重启所有核子设备，包括已关闭的宁边核反应堆。
朝中社引述朝鲜原子能机构一名发言人称，朝鲜当局将重建及重启核子设备，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5MW级宁边反应堆。
报导称，核子设备将用于电力及军事用途。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。