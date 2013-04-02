东北亚情势：朝鲜将重启宁边核反应堆

路透首尔4月2日 - 朝鲜(北韩)官方通讯社朝中社周二称，朝鲜将重启所有核子设备，包括已关闭的宁边核反应堆。

朝中社引述朝鲜原子能机构一名发言人称，朝鲜当局将重建及重启核子设备，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5MW级宁边反应堆。