版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 13:29 BJT

背景资料: 中国人民银行二季度公开市场操作一览表

以下为央行2013年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率
    
     日期    招标量      28天期(%)    91天期(%)
          (亿元人民币)

     4/2      300         2.75%         --
   
  注: 浏览央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐