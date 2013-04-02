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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:06 BJT

香港已公布经济指标--2013/4/2

时间                经济指标                     按年%            前月（季）按年%  上年同月（季）按
                                                                                    年%
  2013年2月          综合消费物价指数（CPI）       +4.4                +3.0               +4.7
  2013年2月          甲类消费物价指数（CPI A       +4.4                +3.8               +4.2
                     ）                                                             
  2013年2月          零售值                        +22.7*              +10.5             +15.6
  2013年2月          零售量                        +21.9*              +10.4             +10.1
  2012年第四季       本地生产总值（GDP）           +2.5                +1.4               +3.0
 -------------------------------------------------------------------------------------
  失业率             12年12月-13年2月          12年11月-13年1月    11年12月-12年2   
                                                                   月               
                           3.4%                      3.4%               3.4%        
 -------------------------------------------------------------------------------------
 （以下以10亿港元为                               当月                 前月             上年同期
 单位）                                                                             
  2013年2月          贸易赤字／盈余             -33.99                -27.46            -45.79
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据。（完） 
    
 （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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