中国债市：资金面平稳利率互换小降，关注经济弱复苏态势

路透上海4月2日 - 中国人民币利率互换 周二小幅下行，其中五年左右跌幅约两至三个基点(bp)，略甚于一年等短端。因平稳资金面下，经济弱复苏态势更多被市场所关注。

交易员并称，在月初例行的存款准备金补缴未结束前，这种小跌走势能否持续还不确定，需要进一步关注未来回购利率变化，以及更多经济数据。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方。不过，该数据远逊于路透调查预估中值52.0。

北京一银行交易员称，IRS“跟昨天比，长的(五年)下了两三个点，一年一两个点。”

银行间资金市场主要质押式回购加权利率周二变化不大，其中七天期加权利率 最新报在3.4195%，较上日微涨。 下周二(9日)，国家统计局将公布3月居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)。

该交易员解释说，除了PMI数据，市场还关注银监会对理财业务的规范，以及房地产调控等措施可能对未来经济增长造成的拖累。

银监会日前下发规范理财投资运作通知，要求商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

中国政府要求各地3月底前出台“国五条”相关调控细则，据中国证券报周二报导称，截至4月1日已有35个城市公布2013年度房价控制目标，且目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。业内人士认为，这意味着今年全国房价将稳中有升，各城市涨幅有望不超过10%。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周二 3.2075/3.3050 3.2340/3.3150 3.4290/3.5140 3.6030/3.6920 3.6425/3.8700 周一 3.2050/3.3025 3.2360/3.3200 3.4460/3.5380 3.6350/3.7240 3.6675/3.8950 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 +0.0025/+0.0025 -0.0020/-0.0050 -0.0170/-0.0240 -0.0320/-0.0320 -0.0250/-0.0250

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。