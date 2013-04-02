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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:18 BJT

更新版-日本央行：总裁黑田东彦称将动用所有可利用的举措来抗击通缩

但上述大量资金未能终结通缩或提高薪资。周二公布的另一项数据显示，日本2月受薪者整体现金所得较上年同期下滑0.7%，因加班工资跌幅创逾三年来最大。

前日本央行总裁白川方明等一些央行官员也曾警告称，如果买入太多公债，会令市场认为央行正在将公债货币化，从而带动公债收益率上升。

日本央行新任副总裁岩田规久男周二在国会表示，必须确保日本公债风险溢价提高不会导致收益率上升。(完)

(编译 石冠兰/王兴亚/王翔琼/于春红; 审校 张荻/白云)
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