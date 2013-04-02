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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 13:42 BJT

澳洲股市：收高，澳洲央行维持利率不变提供支撑

路透悉尼4月2日 - 澳洲股市周二收高0.4%，由银行股及防御类股推升，因近期股价下跌后，投资人低接，但矿业股持续受中国需求疑虑打压。

澳洲央行宣布维持指标利率3%不变，但保留进一步降息的可能性后，澳股小幅攀高。

根据最新数据，S&P/ASX 200指数 收高19.0点，至4,985.5点。大盘股指在复活节假期前的最后一个交易日为下跌0.6%。(完)
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