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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 13:59 BJT

澳新汇市：澳元持稳，尽管澳洲央行重申有放宽政策空间

“策略上而言，澳洲央行采取温和立场是值得的，尤其是鉴于担忧澳元持续高企的情况下，”汇丰澳洲和新西兰首席分析师Paul Bloxham称。

他表示，“但温和立场并不意味着央行必须坚持降息，”并强调对利率敏感板块得到改善。他认为，宽松阶段已结束。

澳元兑美元从周一纽约尾盘的1.042美元一度高见1.0480，十分接近上周所及两个月高位1.0497，即第一道阻力位。

支撑位似在200日移动均线切入位1.0385，随后是1.0116-1.0497这波走势的38.2%回档位1.0350/55。

澳元和新西兰元兑日圆跌后盘整，澳元兑日圆 报97.06日圆，自周四以来累计下滑近1%。

新西兰元兑日圆 降至77.96日圆，自周四以来下跌近1日圆。若跌破77.88，将测试75.07-79.91此波升势的50%回档位77.48。(完)

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