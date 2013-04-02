版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:51 BJT

表格：外资及陆资在台股买超35.45亿台币，连续第三日买超

路透台北4月2日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股买超35.45亿台币，为连续第三日买超；累计金额为99.89亿。

三大法人今日合计买超31.56亿台币，上交易日修正后为买超27.35亿。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/2 +35.45 -1.58 -2.31 +31.56

4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r

本月累计 +64.85 -3.65 -2.29 +58.91

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

参看相关细节,请点选

here

参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐