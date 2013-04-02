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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:00 BJT

台湾股市：收高13.94点，金银会利多钝化金融股下跌

路透台北4月2日 - 台湾股市周二收高0.18%，油气类股涨幅居前，油电燃气类指数 上涨1.9%。

加权股价指数 收高13.94点，至7,913.18点。今日指数开平。

金融保险类指数 下跌0.8%，尽管两岸银行监理平台会议释出陆银来台参股利多。

电子类指数 上涨0.23%。

初步数据显示，大盘成交值 为574.60亿台币，上交易日为541.86亿。(完)
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