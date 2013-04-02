东京美债：10年期美债收益率触及两个月低点，疲弱数据引发成长担忧

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
野村证券利率分析师Tomoaki Shishido指出，美国3月1日开始生效的850亿美元自动减支措施，其经济影响可能在5月经济数据开始显现，在本季为美债提供支撑。
Shishido表示，基于这个展望，10年期美债收益率在4-6月当季一开始可能走低，他预期本季区间将在1.7-2.1%。
但他表示，如果未来几个月美国议员决定回溯取消850亿美元减支措施，10年期美债收益率之后可能反弹。
“如果这在6月底之前发生，10年期公债收益率届时可能升越本季季初的水准，”Shishido称。
不过他表示，市场仓位情况是未来一两周美债走势的一项隐忧，迹象显示，在塞浦路斯疑虑的支持下，投机客近期已增加多头部位。
“我认为如果经济数据强劲且欧洲情况没有恶化，(美债)将有卖压，”Shishido称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。