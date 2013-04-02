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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:14 BJT

东京美债：10年期美债收益率触及两个月低点，疲弱数据引发成长担忧

野村证券利率分析师Tomoaki Shishido指出，美国3月1日开始生效的850亿美元自动减支措施，其经济影响可能在5月经济数据开始显现，在本季为美债提供支撑。

Shishido表示，基于这个展望，10年期美债收益率在4-6月当季一开始可能走低，他预期本季区间将在1.7-2.1%。

但他表示，如果未来几个月美国议员决定回溯取消850亿美元减支措施，10年期美债收益率之后可能反弹。

“如果这在6月底之前发生，10年期公债收益率届时可能升越本季季初的水准，”Shishido称。

不过他表示，市场仓位情况是未来一两周美债走势的一项隐忧，迹象显示，在塞浦路斯疑虑的支持下，投机客近期已增加多头部位。

“我认为如果经济数据强劲且欧洲情况没有恶化，(美债)将有卖压，”Shishido称。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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