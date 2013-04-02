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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日圆买盘主导市场

0600GMT

* 美元/日圆下跌0.59%，欧元/日圆跌0.25%，澳元/美元上涨0.34%，欧元/美元升0.11%

* 美元/韩元上扬0.26%，受朝鲜(北韩)局势推动。亚洲股市涨跌互现，沪综指和日经指数下跌

* 美元/日圆低见92.57，更多停止单被触发，日本买家浮现

* 澳元/美元高见1.0480，澳洲央行决议公布前后出现空头回补，强劲的人民币中间价亦提供帮助

* 稍后公布的数据有英国制造业PMI，以及欧元区制造业PMI和失业率。(完)

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